Das Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen gibt am Donnerstag, 24. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Wandelhalle unter Leitung von Bernd Hammer ein Konzert unter dem Motto "Goldener Herbst". Im Programm stehen Melodien wie "Oh du mein Frankenland" und "Gruß an Würzburg". Die Moderation übernimmt Stadtmusikdirektor Bernd Hammer mit Anekdoten über die fränkische Seele. Tickets: Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44, E-Mail : kissingen-ticket@badkissingen.de. Foto: Peter Klopf