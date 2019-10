Musik zum Durchatmen

Mit ihrem neuen Album "Everybody knows something good" gastiert die Band "Someday Jacob" am Samstag, 19. Oktober, auf Einladung des Vereins "Spielraum Kultur" in der Mehrfachsporthalle Hemhofen.

"Someday Jacob" kommen aus Norddeutschland. Auf ihrem letzten Album haben sie die goldene Sonne Kaliforniens über der norddeutschen Tiefebene aufgehen lassen: "It might take a while" trug an vielen Stellen die DNA des 70er-Folkrock in sich und verwob liebevoll mehrere Dekaden Popmusik zu einem ungewöhnlichen Werk. Für das neue Werk "Everybody knows something good" geht die Band in die Stadt: Das von den Grammy-dotierten Produzenten Ryan Hewitt und Richard Dodd gemischte bzw. gemasterte Werk ist kompakter und klarer, aber kein bisschen weniger melodievernarrt als sein Vorgänger, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.

Evozierten die früheren Lieder Wälder und Schluchten, wird der Ton nun etwas konkreter, direkter - "Everybody knows something good" ist eher ein Haus als eine Wiese. "Die Lieder der ersten Platte kamen uns wie ein Versteck vor, vielleicht eine Höhle oder ein Baumhaus", erklärt Sänger, Gitarrist und Songschreiber Jörn Schlüter, "die neuen Songs hatten dagegen etwas Unmittelbares, Offenes und Klares. Wir wollten einen Sound, der das ausdrückt."

Die Arbeit am Lied - darum geht es bei dem Quartett: nicht um schnelle Schlüsselreize, nicht um Selbstinszenierung - und ganz gewiss nicht darum, besser als die anderen zu sein. Musik ist kein Wettbewerb, sondern ein Gespräch. Ist sie es nicht, fühlt sie sich leer an. Jeder kann etwas Gutes: "Everybody knows something good".

Die richtigen Leute dafür fanden "Someday Jacob", wie schon zuletzt, in Nashville. Ryan Hewitt (Red Hot Chilli Peppers, Johnny Cash, Avett Brothers, Angus & Julia Stone) setzte die Aufnahmen des Quartetts in Szene, das Mastering übernahm wieder Richard Dodd (Tom Petty, George Harrison).

Bei alldem durchzieht natürlich der musikalische Charakter von "Someday Jacob" auch das neue Repertoire: Man spürt die ungemeine Entspannung in dieser Musik, die entschleunigt und tief durchatmen lässt und bei allem Schmerzlichen und Unauflösbaren sagt: Hinter den Bergen ist Ruhe.

Karten zum Preis von 18 Euro bzw. ermäßigt 16 Euro gibt es im Vorverkauf unter anderem in der Schloss-Apotheke Hemhofen, in der St.-Mauritius-Apotheke Röttenbach und bei Bücher Schmidt in Adelsdorf. red