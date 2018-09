Musik zum Anfassen, Ausprobieren und Informieren

Am Sonntag, 16. September, findet ab 14 Uhr ein Musikschnuppertag des Musikvereins Knetzgau und der Westheimer Musikanten in der Dreiberg-Schule in Knetzgau statt.

Musikinteressierte können sich über die musikalische Ausbildung informieren und jedes Instrument ausprobieren. Dabei spielt das Alter keine Rolle, jeder ist willkommen. Erfahrene Musiklehrer, Musiker und die Dirigenten Joachim Wendel und Markus Breitinger unterstützen bei der Auswahl des Instruments.

Um 14.30 Uhr geben "Die Wilden Töne" (Bild), das Jugendorchester der Westheimer Musikanten und des Musikvereins Knetzgau, mit ein paar Stücken ihr Bestes und zeigen, wie viel Spaß das Spielen in einem Jugendblasorchester macht. Ebenso haben sich die Jugendleiterinnen Kathrina Schenk und Annkathrin Krieger sowie die Jugendvertreter unterhaltsame Aktivitäten am Nachmittag einfallen lassen. So können die Kinder an einer Instrumenten-Rally teilnehmen oder eigenständig Musikinstrumente basteln. Ebenso gibt die Jugendleitung Einblicke in die Jugendaktivitäten und Events das Jahr über. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt (Infos auch im Internet unter www.mv-knetzgau.de).