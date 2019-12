Musik zum Advent in Affalterthal

"Drum singen wir mit lautem Schall" - unter diesem Motto veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Affalterthal-Bieberbach am Sonntag, 15. Dezember, die "Musik zum Advent". Das Konzert mit Posaunenchor, Orgel und "Sing-Änd-Swing"-Chor findet um 17 Uhr in der Affalterthaler Kirche statt. Der Eintritt ist frei. Danach kann man bei Glühwein und Bratwurst den Abend am Feuer ausklingen lassen und kreative Weihnachtsgeschenke zugunsten der Spielplatzinitiative erstehen. red