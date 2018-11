Musik zum 1. Advent

Die evangelische Kirchengemeinde Walsdorf lädt ein zum Adventskonzert am 1. Advent, 2. Dezember, um 15 Uhr in der Laurentius-Kirche. Das Konzert wird von den Walsdorfer Chören und Musikgruppen gestaltet: Posaunenchor, Kirchenchor, Kinderchor "Praise Kids", Aurachtaler Blasmusik, Gesangverein, "Brass Friends". Anschließend wird die Krippe eröffnet. Zudem werden Christrosen zugunsten der Partnergemeinden in Meru/Tansania verkauft. red