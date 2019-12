Musik zu Weihnachten

Die evangelische Kirchengemeinde Wirsberg lädt am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert des Posaunenchores in die Johannis-Kirche ein. Mitwirkende sind: Posaunenchor Wirsberg unter der Leitung von Andreas Dietz, der Männergesangverein Stammbach unter der Leitung von Bernd Winter, Wolfgang Pinkow-Margerie an der Orgel und die Krippenspielgruppe der Kinder unter der Leitung von Susanne Sommerer. Der Eintritt ist frei. Spenden für den Posaunenchor und die Kirchenmusik sind willkommen. red