Musik zu biblischen Geschichten

Am Sonntag, 14. Juli, findet um 17 Uhr das Sommerkonzert der evangelischen Kantorei in der Kirche in der Von-Seckendorff-Straße statt. Kantor Gerald Fink hat diesmal spannende Vertonungen biblischer Erzählungen zusammengestellt. Unter dem Titel "In jener Zeit ... für diese Zeit" berichten die Sänger zum Beispiel von der Hochzeit von Kana, der Heilung des Gelähmten oder dem verlorenen Schaf.

In allen Epochen hat die Komponisten diese Thematik interessiert, und so spannt sich der Bogen der Werke von der Renaissance bis zur Gegenwart, heißt es in einer Pressemitteilung der Kantorei. Zu hören sind Stücke von Melchior Franck, Johann Sebastian Bach, Gottfried August Homilius, Josef Gabriel Rheinberger, Johannes Matthias Michel und auch vom Chorleiter Gerald Fink selbst. Die Kantorei-Mitglieder werden von Angelika Hartl am Klavier begleitet.

Australischer Bariton zu Gast

Als besonderer Gast ist außerdem der australische Bariton James Young zu hören. Der junge Profisänger sammelt zurzeit über ein rotarisches Austauschprogramm weitere Berufserfahrungen in Deutschland und wird mit seiner beeindruckenden Stimme fünf der "Biblischen Lieder" von Antonin Dvorak singen. Begleitet wird er vom jungen Orgeltalent Tilmann Metzeroth, der als Solist Präludium und Fuge A-Dur von Bach beisteuert. Der Eintritt ist frei. red