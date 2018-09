Musik wie vor 50 Jahren

Ganz so stylisch und auf Sergeant Peppers getrimmt sind die "Silhouettes" im Jahr 2018 nicht mehr, man ist ja auch etwas älter geworden. Aber genau vor 50 Jahren, im Spätsommer 1968, entstand dieses Bild. Es war über lange Zeit das Erkennungsmerkmal der Band. Was aber aus dieser Zeit blieb, ist die Liebe zur Musik der 60er und der 70er Jahre, und ein wenig werden auch die 80er mitgenommen. Die Songs dieser Ära präsentieren die "Silhouettes" nach wie vor mit unvergleichlicher Leidenschaft. Miterleben kann man das am Samstag, 8. September, ab 20 Uhr im Tanzcenter Deuber in Modschiedel. Foto: privat