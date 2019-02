Musik, Vorträge und eine Lesung

In seinem Programmfaltblatt informiert der Förderverein Landsynagoge Heubach über das Programm der nächsten Monate. Veranstaltungsort ist jeweils die ehemalige Landsynagoge in Heubach (Friedensstraße 9). Dort gibt es am Sonntag, 17. Februar, um 19.30 Uhr, einen Vortrag, in dem sich die Bruderhof-Gemeinde aus Sinntal-Sannerz vorstellt. Der neue Flyer liegt in Heubachs Synagoge und an Kultur-Orten in der Region, darunter die Landesbibliothek Fulda und Buchhandlungen, sowie in Gemeindeverwaltungen aus. red