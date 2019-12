Musik - von klassisch bis modern

Die "Cäcilia-Kammer-Zofen" und das Salon-Orchester gestalten eine musikalische Stunde von klassisch bis modern, von Mozart bis James Last. Rosalie Heckel hat für den Frauenchor Weihnachtslieder aus der englisch-amerikanischen Tradition ausgesucht. Der dreistimmige Frauenchor wird bei den Konzerten von Helena Neuwert am Klavier geleitet. Der musikalische Plätzchenteller des "Cäcilia-Salon-Orchesters" unter der Leitung von Viktor Neuwert ist abwechslungsreich, von klassischer Musik von Purcell, Vivaldi und Mozart bis Astor Piazolla, James Last und Rolf Lovland aus der neueren Zeit. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Spenden sind willkommen. Das Weihnachtskonzert der "Cäcilia-Kammer-Zofen" und des Salon-Orchesters findet am Sonntag, 8. Dezember, ab 16 Uhr in der Klosterkirche in Kronach statt. Das Weihnachtskonzert des Salon-Orchesters bei der Dorfweihnacht in Neuses ist am Sonntag, 15. Dezember, ab 18 Uhr. red