Wippende Füße und schnippende Finger - das "Jens Wimmers Boogie Trio" taucht morgen um 20 Uhr im Kulturraum St. Gereon, Am Streckerplatz 3, in Forchheim in die Atmosphäre eines Jazzclubs in Harlem ein. Piano, Kontrabass, Schlagzeug und drei Stimmen bringen die Nummern der virtuosen Boogie-Woogie-Pianisten und die Swingtitel der Oldtime-Jazz-Helden auf die Bühne. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Bücherstube an der Martinskirche in Forchheim. red