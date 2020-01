Musik von Frank Zappa

Wer ein Fan von Frank Zappa ist, der kommt am Samstag, 1. Februar, in Haßfurt auf seine Kosten. Dort gibt die Band "Grandsheiks" ein Konzert in der Rathaushalle. Beginn ist um 20.30 Uhr, wie das Kulturamt als Veranstalter mitteilte. Beim Kulturamt gibt es die Karten im Vorverkauf, Telefonnummer 09521/688228.

Frank Zappa gilt als eine Rocklegende. Der Komponist und Musiker polarisierte musikalisch, politisch, textlich; er provoziert und inspiriert nach wie vor Musiker sowie Fans abseits von Mainstream, Charts und Konventionen.

Die "Grandsheiks" spielen Zappas Kompositionen. Sie wollen mit leidenschaftlicher Spielfreude, ausgefeilten Interpretationen und raffinierten eigenen Arrangements überzeugen. red