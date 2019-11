Musik verbindet

Eine voll besetzte Abtenberghalle unterstrich die Beliebtheit des Gemeinschaftskonzerts des Gesangvereins "Liederkranz" und des Musikvereins. Mit einem fulminanten Marsch eröffnete der Musikverein mit seinem Dirigenten Stefan Pechmann das Konzert, während der gemischte Chor des Gesangvereins "Liederkranz" mit Chorleiter Raimund Schmitt auf Reisen ging. Mit einem Medley aus Musicalmeliodien glänzte der Frauenchor "Moments" unter Leitung von Susanne Stößel. Das Publikum applaudierte begeistert. Viel Applaus bekamen die jungen Musiker des Nachwuchsorchesters "Itz Mix". Sie zeigten unter dem Dirigat von Hanna Girschke ihr Können.

Im festlichen Rahmen des Konzerts ehrten die Vereine dann langjährige aktive Mitglieder. Wolfgang Schön vom Sängerkreis Bamberg zeichnete Ingrid Mischner für 40-jähriges Singen im Chor aus. Geehrt wurde ebenfalls Anita Mixa. Sie singt seit 25 Jahren im gemischten Chor. 25 Jahre Chorleiterin ist Susanne Stößel. Zuerst leitete sie den Kinderchor, jetzt den Frauenchor "Moments", an dessen Gründung sie maßgeblich beteiligt war. Für die Ehrungen des Musikvereins war die Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes gekommen. Sie sprach lobend von der 50-jährigen Tätigkeit von Lorenz Müller als Musiker am Bariton-Horn. Für seine 10-jährige aktive Zeit als Musiker wurde Hilger Hornung ausgezeichnet. Er spielt in der Kapelle das Flügel-Horn. nr