Die Klampfengruppe der Kultur- und Freizeitfreunde sowie die Dorfgemeinschaft Loffeld hatten zu einem Dorfsingabend am alten Schulhaus eingeladen. Zahlreiche Urlaubsgäste und Fans der Klampfengruppe fanden sich dazu unter der Dorflinde ein. So wurde die alte Linde gleich besungen mit "Und wieder blühet die Linde". Zahlreiche Wander- und Volkslieder folgten, wie das "Rennsteiglied", "Wohl auf zum Wandern in die Welt" und viele mehr. Mit "Ade zur guten Nacht" klang der Abend aus. Foto: privat