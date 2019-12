Musik und Texte unterm Adventskranz

Die Adventszeit ist eine Zeit der Erwartung und Vorfreude, die in der Musik einen besonderen Ausdruck findet. Die evangelische Kirchengemeinde lädt daher auch am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, ab 19 Uhr, alle Menschen zu einer Stunde des Innehaltens in der oft stresserfüllten und lauten Vorweihnachtszeit ein. In der evangelischen Kirche geht es dann ruhig und besinnlich zu, mit Texten, vorgetragen von Pfarrer Oliver Schürrle, und Orgelmusik, gespielt von Gerald Fink. Der Eintritt zu der Veranstaltung der Kirchengemeinde ist frei. red