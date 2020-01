Musik und Spaß

Am Montag, 27. Januar, heißt es von 15 bis 17 Uhr im Musikkaffee des Mehrgenerationenhauses in Haßfurt wieder Tanzen und Schunkeln zu Schlagern bei Kaffee und Kuchen. "Pratscher aus Kirchlauter" macht die Musik. Das Musikkaffee richtet sich an alle Interessierten, die sich gerne unterhalten lassen und nette Gespräche suchen, und auch an Menschen mit kognitiven Einschränkungen. So erleben pflegende Angehörige mit ihren Pflegebedürftigen gesellschaftliche Teilhabe und Entlastung. Viel Spaß in geselliger Runde haben zum Beispiel Ella Gurland und Elfriede Rauch. Foto: Simone Hümmer/MGH