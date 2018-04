Musik und Instrumente ausprobieren

Klavier, Trompete, Schlagzeug, Gitarre, Djembe, Marimba oder doch Querflöte - vielleicht aber auch singen, tanzen und spielen in einem Musicalkurs, im Chor, einer Band, einem Ensemble oder im Orchester? All das und vieles mehr bietet die Musikschule Ebermannstadt in der Franz-Dörrzapf-Straße 10. Diese lädt anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens am Sonntag, 22. April, von 14 bis 17 Uhr zum "Tag der offenen Tür" ein. Um 10 Uhr findet in der Stadtpfarrkirche ein festlicher Gottesdienst, musikalisch gestaltet von Ensembles und Solisten der Musikschule zusammen mit dem Kirchenchor, statt. Während des gesamten Nachmittags lädt das "Instrumentenkarussell" in den verschiedenen Unterrichtsräumen die Kinder und Jugendlichen zum "Mitmachen" ein. Zudem wird um 15 Uhr ein besonderes Konzert mit dem Titel "Die EBSer Klangstraße" in der Aula gespielt. red