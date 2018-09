Musik- und Gesangverein ehrt

Der Musik- und Gesangverein Ebermannstadt ehrt am Freitag, 21. September, Sänger für ihre langjährige Treue. So werden im Rahmen des 160. Jubiläumsjahres Sänger, die schon 65 Jahre am Chorgesang Freude haben, mit Urkunden und Ehrennadeln ausgezeichnet. Zu diesem Ehrungsabend sind alle Mitglieder sowie auch Förderer und Freunde in die Aula der Grund- und Mittelschule Ebermannstadt um 19.30 Uhr eingeladen. Gestaltet wird der Abend unter Mitwirkung der Chöre des Musik- und Gesangvereins Ebermannstadt. red