Musik und Gedanken auf dem Weg zur Krippe

Auch in diesem Jahr laden die Kreismusikschule Bamberg und die Bücherei Litzendorf zu ihrem "Wortspiel" ein. Das Konzert findet im Rahmen des Litzendorfer Weihnachtsmarktes am Samstag, 30. November, um 15.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Wenzeslaus statt. Unter dem Motto "Wir sagen Euch an - den lieben Advent" begeben sich Schüler der Musikschule und ihre Lehrer mit Block- und Querflöten, Gitarren und Geigen auf den Weg zur Krippe. Andrea Bojer liest dazu kindgerechte Texte, die auf die kommende schönste Zeit des Jahres einstimmen. red