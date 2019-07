Musik und Gaumenfreuden

Der Schützenverein Roßbach richtet von Samstag, 13., bis Montag, 15. Juli, sein Schützenfest in der Festscheune aus. Beginn des Festbetriebes ist am Samstag um 18 Uhr. Ab 20 Uhr unterhält Sinntal-Sound. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit dem Gottesdienst. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen. Der Musikverein Zeitlofs spielt ab 12.30 Uhr. Ein Böllerschießen findet um 13.30 Uhr statt. Am Montag sorgen für die musikalische Unterhaltung ab 16 Uhr die Haubde Käüdz und ab 19 Uhr die Schlosshofmusikanten. Schlachtschüsselessen wird ab 17 Uhr gereicht. sek