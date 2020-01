Die Geschwister-Gummi-Stiftung bietet einen neuen Kurs "Sprachförderung durch Musik und Bewegung" ab Mittwoch, 4. März, an. Die sprachliche Kommunikation ist das wichtigste Mittel zur Verständigung und damit von großer Bedeutung in der kindlichen Entwicklung. Zur Unterstützung bietet die Geschwister-Gummi-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Praxis für Logopädie Romy Schuberth ein Sprachförderprogramm für interessierte Eltern mit ihren Kindern (2 bis 4 Jahre) an. Der Kurs beinhaltet fünf Eltern-Kind-Treffen, die jeweils mittwochs von 15.30 bis 17 Uhr im Kurswerk, Goethestraße 3, stattfinden.

Anmeldungen sind bis 27. Februar bei Sandra Klötzer, Telefon 09221/828212 oder kloetzer@gummi-stiftung.de, möglich. red