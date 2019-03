Musik und Artistik im Jungen Theater

Am Samstag, 23. März, 20 Uhr, und am Sonntag, 24. März, 15 Uhr, treten "Felice & Cortes" mit ihrem Programm "Little Giftshop" im Jungen Theater Forchheim, Kasernstraße 9, auf. Die deutsche Produktion präsentiert Musik und Artistik der Ausnahmekünstler Felice und Cortes Young. Das Showkonzert feiert international Erfolge und nimmt die Zuschauer mit in eine völlig neue Welt - eine Show voller liebevoller Details, berührender Soulmusik, einer großartigen Stimme und atemberaubender Artistik. Preise: 15 Euro, ermäßigt 13 Euro; Karten gibt es im Vorverkauf im FT-Servicepoint/Der Tabakladen Hocke, Hauptstraße 30 in Forchheim, Telefon 09191/60106, sowie unter tickets.infranken.de. red