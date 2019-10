Musik richtet Blick auf die Natur

Janina Reuter-Schad "Und der Tag hat sich geneiget" - Diesen Titel trägt das diesjährige Konzert des Eberner Kammerchors, das jedes Jahr im Herbst in der Eberner Stadtpfarrkirche Sankt Laurentius und an einem weiteren Ort - heuer in der Heiligkreuzkirche Coburg - stattfindet. Die Konzertüberschrift sei der Schlusssatz aus dem Bibelzitat "Herr, bleib bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget", erklärt Ulrike Zeidler, die den Kammerchor leitet. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus Abendliedern und geistlicher Nachtmusik, A cappella in drei- bis sechsstimmigen Kompositionen unter anderem von Reger, Saint-Saens, Rheinberger, Mendelssohn-Bartholdy und Bruch sowie Orgelwerke von Schumann, Langlais und Vierne, die Wolfgang Schneider spielt. Wolfgang Schneider, hauptamtlicher Kirchenmusiker in Ebern, hat Kompositionen ausgewählt, die die meditative Atmosphäre des Programms weitertragen sollen.

Bei den weltlichen Abendliedern steht die Naturschilderung im Mittelpunkt, während in den geistlichen Abendliedern die Schutzbedürftigkeit des Menschen mit seiner Hinwendung zu Gott das Zentrum bildet. Das rund einstündige Konzert bietet Chor- und Orgelmusik, die - passend zur Abendzeit - musikalisch Naturbetrachtung, Besinnlichkeit und Abendgebet vereint.

In der Heiligkreuzkirche Coburg findet das Konzert am Samstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr statt, in der Stadtpfarrkirche Ebern beginnt das Konzert am Sonntag, 20. Oktober, um 17 Uhr. Der Eintritt ist jeweils frei, um Spenden wird gebeten.

Schon seit Ende Februar arbeiten die 33 Sängerinnen und Sänger um Ulrike Zeidler auf die beiden Konzertabende hin. Das Programm dafür ist quasi ein Jahresprogramm, das während der letzten Monate vorbereitet wurde. Zusammengestellt hat das Programm Ulrike Zeidler.

Wie sie sagt, gibt es für ein geistliches Konzert schöne und gute A-cappella-Literatur zum Thema "Abend/Nacht". Jedoch sollte das Programm auch Volkslieder wie "Der Mond ist aufgegangen" und geistliche Choräle beinhalten sowie größere Liedkompositionen, beispielsweise das Nachtlied von Reger oder den Klassiker "Bleib bei uns" von Rheinberger. So setzte sich nach und nach das Programm zusammen, auf das die Besucher nun gespannt sein können.

Die Schwerpunkte

"Wichtig ist mir, dass die kleinen, liedhaften Stücke mit der gleichen Sorgfalt, Respekt und Ernsthaftigkeit geprobt werden, wie es bei harmonisch anspruchsvollen Kompositionen zum Beispiel von Reger nötig ist. Dabei lässt sich gleichzeitig wunderbar chorische Gesangskultur üben", weiß Zeidler.

Dies haben die 33 Sängerinnen und Sänger in den letzten Wochen intensiv getan. Beispielsweise beim Probentag am 5. Oktober in der Aula des Eberner Friedrich-Rückert-Gymnasiums. Zum ersten Mal gab es auf Wunsch einiger Sänger einen Probentag zur intensiven Vorbereitung auf die beiden Konzertabende. Wie Ulrike Zeidler berichtet, waren die Proben effektiv und die Aktiven haben die vielen Stunden konzentriert und engagiert mitgemacht. Die Aula des Gymnasiums sei ideal gewesen für die Aufstellungen oder das Einsingen. Schwerpunkte des Probentages waren die Arbeit am Klang, die Dynamik, Intonation und die Förderung der Selbstständigkeit des einzelnen Sängers. Hierzu diente das Singen in solistischen Besetzungen.