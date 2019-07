Musik mit Workshops auf dem Feuerstein

Wer sich und sein Instrument schon immer in einer Band oder Combo ausprobieren wollte, ist zur 43., völlig neugestalteten Musikwoche von Sonntag, 25., bis Samstag, 31. August, auf dem Feuerstein eingeladen. Es unterrichten Dozenten aus Deutschland und Österreich in Workshops und Jam-Sessions Gitarre, Bass, Drums, Percussion, Vocalcoaching, Piano, Sax, Klarinette, Liedbegleitung und Arrangement. Eine Anmeldung zur Musikwoche ist bis Freitag, 2. August, erforderlich bei der katholischen Landvolkshochschule Feuerstein in Ebermannstadt unter Telefon 09194/73630 oder via E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. red