Musik mit Spaßgarantie

Der gemütlichste Dämmerschoppen des Jahres findet am kommenden Samstag, 24. November, wieder traditionell im Kulturhaus in Buchbach statt. Dazu ist die gesamte Bevölkerung eingeladen.

Zum Ausklang der Saison öffnet die Blaskapelle Buchbach ab 18 Uhr ihr Kulturhaus und hält herzhafte Speisen und süffige Biere bereit. Ab 19.30 Uhr zelebriert die "Bochbicher Gaudi-Musik" unter Leitung von Michael Ruß ihren circa zweistündigen musikalischen Teil des Dämmerschoppens.

Wer später kommt oder früher geht, verpasst auf alle Fälle etwas von der Einzigartigkeit dieser eingeschworenen Blechbläsertruppe. Arrangeur und Trompeter Jochen Fehn hat sich wieder einiges an Noten ausgedacht, um die Musiker zu fordern und um das Publikum zu überraschen. So klingen nicht nur Kaiserin Sissi und Steeephan durch den Saal, sondern es hüpft auch der Pumuckl hinterher, dicht gefolgt von Heidi und ihrem Ziegenpeter.

Ebenfalls an der Trompete hat Maximilian Klug für den Abend einige Titel neu arrangiert und will solistisch mit dem Stück "My Dream" von den Fegerländern beim Publikum punkten. Der Fanclub aus Nörten-Hardenberg hat sein Kommen auch wieder zugesagt. Die Niedersachsen nehmen die 250 Kilometer gerne in Kauf, um bei ihren Freunden in Buchbach einen gemütlichen Abend zu verbringen. Dass Blechmusik nicht alt oder verstaubt sein muss, stellen die sieben Musiker mit modernsten Rhythmen wie "Disco Hüt" und Melodien von Michael Jackson unter Beweis.

Die böhmische Blasmusik darf aber bei der "Bochbicher Gaudi-Musik" auch nicht zu kurz kommen, und wenn der Saal dann Feuer gefangen hat, könnte noch "Trara es brennt" erklingen. Durch das Programm führt in seiner unnachahmlichen Weise wieder der ruhende Pol der Kapelle, Sebastian Weigelt, der auch das Tenorhorn spielt. hs