Musik mit Schwung in Teufelshöhle

Norbert Lodes und seine "Juramusikanten" gastieren zum Abschluss der diesjährigen Konzertsaison am Samstag, 15. September, in der Teufelshöhle Pottenstein. Blasmusik in Perfektion - traditionell und modern: Dafür stehen die "Juramusikanten" seit vielen Jahren. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass und Abendkasse ab 19.30 Uhr. Es besteht freie Platzwahl. Karten zum Preis von 14 Euro (Jugendliche ermäßigt) sind im Vorverkauf im Tourismusbüro Pottenstein unter Telefon 09243/70841 oder per E-Mail info@pottenstein.de erhältlich. Im Konzertsaal der Teufelshöhle herrscht eine Temperatur von etwa zwölf Grad. red