Musik, mit Leidenschaft gemacht

Die "W-Beat-Boys" spielen wieder in der "Eule". Los geht es am Samstag, 15. Februar, ab 20 Uhr. Das Repertoire ist gespickt mit klasse Rock- und Pop-Songs aus mindestens 4 Jahrzehnten. "Beat Boys", das steht für unbändige Spielfreude mit handgemachter Musik. Laut Pressemitteilung stehen im Programm Songs von The Police, The Beatles, Coldplay, Eric Clapton, Bob Marley oder Neil Diamond. Foto: Anja Balke