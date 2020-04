Musik macht vereint stark

Lang ist es her, dass der Pfarrchor St. Laurentius Aisch anlässlich seiner Jahreshauptversammlung in so geselliger Runde beisammen war. Kurz darauf mussten auch die Aischer Chorsänger sich der Corona-Krise beugen und die Proben für die anstehenden Gottesdienst-Gestaltungen und ähnliche Auftritte bis auf Weiteres einstellen.

Dabei stand im Frühjahr schon viel auf dem Programm, wie die Jubelkommunion an Ostern und die Andacht Anfang Mai in Aisch sowie eine Einladung zu einer Maiandacht in Heroldsbach. Außerdem wollte man sich voller Elan an das Einstudieren neuer Lieder aus dem Gotteslob begeben, um sie dann während der üblichen Sonntagsgottesdienste mit der Gemeinde üben zu können.

Im Moment jedoch können alle Chormitglieder nur in Erinnerungen schwelgen an das, was im letzten Jahr so alles gewesen ist. Und dazu gehörte, neben allen Probenabenden und erfolgreich mitgestalteten Gottesdiensten vor Ort, auch der Tage sausflug in den Frankenwald mit Besuch des Glasmuseums in Kleintettau.

Das Highlight des Tages war jedoch die Teilnahme an einem Gottesdienst im "Frankenwald-Dom" St. Laurentius(!) in Buchbach, ohne Frage eine außergewöhnliche Kirche.

Sehr besonders war dieser Auftritt jedoch, weil der Pfarrchor eine Goldene Hochzeit mitgestalten durfte. Die Rührung und Überraschung des Jubelpaares waren der schönste Lohn für die Sänger.

Das positive Feedback gründet sich nicht zuletzt in der beständigen Teilnahme an den Probenstunden, über die sich der Chorleiter Claus Keller in seinem Bericht sehr zufrieden äußerte, sondern auch die langjährige Treue zum Aischer Pfarrchor macht sich hier bemerkbar. Und so wundert es nicht, dass Chorsprecherin Dagmar Barta zusammen mit dem Adelsdorfer Bürgermeister Karsten Fischkal und Pfarrer Thomas Ringer auch bei dieser JHV wieder einige Sänger für 15, 25 und sogar 30 Jahre Mitgliedschaft im Chor ehren konnten. Das waren Edeltraud Freiberg, Irene Fleischmann, Alois Kotzer, Hildegard Hammer und Maria Taylor. Auch der Chorvorstand zeigt sich beständig, denn alle bisherigen Amtsinhaber konnten bei den Neuwahlen bestätigt werden.

Interessierte Sänger sind beim Pfarrchor St.Laurentius Aisch immer willkommen, irgendwann gehen die Proben auch ganz bestimmt wieder los. Dagmar Barta