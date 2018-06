Musik machen

Am Sonntag, 8. Juli, findet in der Heinrich-Faber-Musikschule von 10 bis 13 ein "Tag der offenen Tür" statt. Interessierte können Instrumente ausprobieren, mit den Lehrern plaudern und sich gegebenenfalls zum Musikunterricht anmelden. Am Abend geht es weiter mit dem Schülerkonzert "König der Löwen" ab 18 Uhr im Stadtschloss (Eintritt frei). red