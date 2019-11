Musik, Kunst und Märkte

Am Wochenende findet wieder die traditionelle "Thundorfer Dorfweihnacht" statt. Die Öffnungszeiten sind am Samstag, 23. November, von 17 bis 20 Uhr und am Sonntag, 24. November, von 11 bis 18 Uhr. Bürgermeister Egon Klöffel eröffnet am Samstag um 17 Uhr den Markt am Rathaus. Dazu singen die Kinder vom Kinderhaus "Unterm Regenbogen". Anschließend tritt um 17.30 Uhr der Chor "Allegro" aus Hirschfeld in der katholischen Kirche St. Laurentius mit amüsanten Geschichten und besinnlichen Texten, traditionellen Liedern und Gospels auf. Den musikalischen Abschluss am Samstag übernimmt um 19 Uhr der Posaunenchor aus Oberlauringen am Musikheim.

Am Sonntag singt um 15 Uhr der Kinderchor vom Haus "Gottesgüte" aus Oberlauringen am Rathaus. Gegen 15.15 Uhr besucht der Nikolaus die Kinder auf der Weihnachtsmeile und verteilt Süßigkeiten und Geschenke. Um 16 Uhr beginnt in der evangelischen Kirche ein adventliches Konzert mit dem Gospelchor "Spirit of Joy" aus Hohenroth, und die 12. Dorfweihnacht schließen um 17.30 Uhr die Alphornbläser unterhalb des Ritterkellers ab.

Wer Geschenke oder Dekoration sucht, wird sicher fündig. Weihnachtliches gibt es im Rathaus, handwerkliche Kunst im Musikheim, Weihnachtsmärkte sind im historischen Ritterkeller, in der Festhalle und ein kleiner mit hausgemachten Spezialitäten im alten Hofgut untergebracht. Ein Bücherflohmarkt ist im alten Backhaus, Kränze werden im alten Forsthaus verkauft, die Kaffeebar ist im Kinderhaus und der Winterzauber im "alten Häusle". Die Vereine sorgen für Speis und Trank. mib