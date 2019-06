Musik in einer Ausstellung

"Eine Band, beziehungsweise ein Musiker, war für mich schon immer ein Gesamtkunstwerk", sagt der Untermerzbacher Musiker Adam Sono. Unter dem Namen "Sound-Vision" hat er eine Ausstellung konzipiert. Die zentralen Werke sind interaktive Klanginstallationen, die den Besucher selbst zum Teil der Kunstwerke und der Ausstellung machen. Vom 30. Juni bis 25. August zeigt der Bürgerverein Ebern in den Räumen der Xaver-Mayr-Galerie in Ebern diese Ausstellung. Mit dieser Veranstaltung begibt sich der Verein nach eigenen Angaben auf neues Terrain und erweitert damit den Blick auf die regionale Kunst- und Kulturszene. Zum Abschluss gibt Sono ein Konzert: am Sonntag, 25. August, um 17 Uhr. Foto: Archiv