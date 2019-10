Musik in der neuen Galerie

"JUnge KUltur - Herbst-Happening" lautete das Motto einer Kulturveranstaltung für Kinder und Jugendliche zum Mitmachen, Zuschauen und Genießen in der "Galerie an der Stadtmauer" in Eltmann. Sie zog eine ganze Reihe von interessierten Jugendlichen an.

"Die neue Galerie will neben der Ausstellung von Gemälden zu einem Begegnungsort für Kunstschaffende oder für Veranstaltungen mit Dichterlesung oder Musikensembles werden. Genau dazu wurde den Jugendlichen ein Angebot unterbreitet", betonte Gerold Jakob, der Leiter der Galerie. So kamen junge Talente aus der Stadt, die mit Gitarre, Keyboard und Gesang auf sich aufmerksam machten. gg