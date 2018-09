Musik im Landschaftsgarten der Bettenburg

Am Samstag, 15. September, findet ein "Wald-Konzert im Landschaftsgarten Bettenburg" statt. Beginn ist um 17 Uhr. Bei ungeeignetem Wetter ziehen die Akteure ins Schloss Burgpreppach um. Zum fünften Mal in Folge tritt der aus Rentweinsdorf stammende Sänger Eric Fergusson in der romantischen Umgebung des Landschaftsgartens auf. Begleitet wird er von dem Pianisten Helmut Schmitt. "Seit 2014 wird an diesem besonderen Ort einmal im Sommer pure Romantik gefeiert", sagt er vorab. Fergusson will mit seinem Gesang "Musik und Poesie miteinander verschmelzen". Er hat einen Liederabend vorbereitet, mit Vertonungen von Texten Friedrich Rückerts. Nicht weniger als 14 bedeutende Komponisten kommen dabei zu Gehör. Das ist insofern keine besondere Schwierigkeit, als Friedrich Rückert einer der am meisten vertonten Dichter deutscher Sprache ist.