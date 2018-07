Musik im Kirchenjahr

Die evangelische Kirchengemeinde Rugendorf lädt am morgigen Samstag um 18 Uhr zu einer musikalischen Abendandacht im Kirchenjahr unter dem Motto "Der Himmel, der kommt ..." in der Kirche ein. Gestaltet wird diese von Julia und Jürgen Schmidt, besonderer Gast wird Diakon Kirimia Emmanuel Ilomo aus Tansania sein. Am Sonntag um 15 Uhr findet eine weitere Andacht mit dem Gospelchor der evangelischen Jugend Kulmbach statt. red