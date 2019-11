Musik im Hexenturm

Vielseitig wird das Winterprogramm im Theater am Hexenturm, Ernstplatz 12: Am Samstag, 30. November, 18 Uhr, gibt es einen Liedermacherabend mit Erik Konietzko am Klavier und der Flötistin Lena Schmid. Weitere Höhepunkte sind das Märchen "Sterntaler" am 22. und 23. Dezember jeweils um 15 und 17 Uhr sowie "Weihnachtserzählungen & Saxofon" mit Peggy Hoffmann und Kai Hochberger am 29. Dezember um 16 Uhr. Damit das Publikum in den rauen Nächten nicht zu spät heimkehrt, haben sich Michael Herr mit seinem Solo-Poetry-Programm "Stern der Liebe" am 28. Dezember und Rainer Soest mit dem MusiKino-Programm am 30. Dezember auf die Uhrzeit 16 Uhr abgestimmt. (Das "Kleinkunstsilvester am Hexenturm" ist ausverkauft.) Karten sind in der Buchhandlung Riemann erhältlich. Reservierungen unter Telefon 09561/3517911. Foto: CT-Archiv