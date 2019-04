Musik im Gemeindehaus

Die evangelische Kirchengemeinde Ebern lädt wieder einmal zu einer Livemusik-Kneipe ins Gemeindehaus in der Lützeleberner Straße ein. Am Samstag, 11. Mai, spielt die Münchner Band "No Snakes in Heaven" um die Liedermacherin Michi Voigt. Mit ihrem umfangreichen Repertoire an selbst gemachter Folkmusik sorgen die drei Profimusiker schnell für Wohlfühlatmosphäre. Natürlich gibt es zur guten Musik gutes Bier und einfaches Essen, vor allem aber gute Gemeinschaft mit netten Leuten, teilte die Kirchengemeinde mit. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red