Musik im English Folk Club

Der English Folk Club trifft sich am Samstag, 31. August, ab 20 Uhr wieder an seinem neuen Standort in Bad Kissingen: im Kiss-Vino (Altes Rathaus, Marktplatz 12, 1. Stock). Wie Organisator Dennis Dennehy ergänzend mitteilt, sind wie immer Musiker und Sänger eingeladen, bei dieser Veranstaltung aufzutreten. Los geht es gegen 20 Uhr. Dennehy weist außerdem darauf hin, dass es auch diesmal für Künstler empfehlenswert sei, sich per E-Mail (english.folk.club@gmail.com) im Voraus anzumelden. Jeder Künstler darf bis zu 15 Minuten oder aber drei Lieder spielen. Foto: Archiv/Peter Rauch