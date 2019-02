Musik hören und tanzen im Musikkaffee

Das Mehrgenerationenhaus Haßfurt lädt für den Montag, 25. Februar, von 15 bis 17 Uhr zum Musikkaffee ein. Im Bistro "Offener Treff" sind alle willkommen, die ihre Zeit in netter Gesellschaft verbringen, gerne tanzen oder bei Kaffee und Kuchen einfach der Musik lauschen wollen. Live-Musiker "Pratscher aus Kirchlauter" spielt alte Schlager. Das Musikkaffee richtet sich auch an Menschen mit Demenz, wie das Mehrgenerationenhaus mitteilte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter Telefonnummer 09521/9528250. Das Mehrgenerationenhaus in Haßfurt unterbreitet Angebote für jung und alt; Träger ist das Rote Kreuz im Landkreis. red