Musik hat hohen Stellenwert

Kultusminister Michael Piazolo hat in München an 16 Mittel- und Realschulen aus allen Regierungsbezirken Zertifikate für ihre erfolgreiche Teilnahme am Musikförderprojekt klasse.im.puls überreicht, darunter auch an die Mittelschule Scheßlitz. Im Rahmen des Musikförderprojekts klasse.im.puls musizieren Schüler im regulären und erweiterten Musikunterricht miteinander - in Chorklassen oder Instrumentalgruppen. Die 16 Mittel- und Realschulen, die ausgezeichnet werden, haben sich in den vergangenen vier Schuljahren dem gemeinsamen Musizieren und Singen in besonderer Weise gewidmet und ihre Erfahrungen an andere Schulen weitergegeben.

Die Mittelschule Scheßlitz bildet seit 2003 Schüler im Rahmen der Bläserklassen aus. Im September beginnt der 9. Turnus der zweijährigen Ausbildung. Rektor Norbert Renner betonte, dass ohne das Engagement und die Kompetenz der Projektleiter Peter Kutnyak und Frank Macht dieses nachhaltige Projekt nicht möglich gewesen wäre.

Die jungen Musiker gestalten nicht nur das Schulleben der Mittelschule, eine Vielzahl von Auftritt machen sie zu einem kulturellen Faktor im östlichen Landkreis. So spielt das Orchester auf Weihnachtsmärkten, Faschingszügen und zahlreichen weiteren Veranstaltungen. Wer sich selbst ein Bild von der hohen Qualität der musikalischen Ausbildung an der Mittelschule machen will, hat am 2. Juni um 14 Uhr im Rahmen der "Langen Nacht" in Scheßlitz dazu die Gelegenheit. red