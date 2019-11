Musik genießen und dabei Gutes tun

Blasmusik der Extraklasse für einen guten Zweck - das gab es beim Konzert des Heeresmusikkorps Veitshöchheim in Adelsdorf. Bereits zum dritten Mal bot der Krieger- und Soldatenverein Aisch dieses Event an, bei dem die Musiker kostenlos auftreten und der Reinerlös gespendet wird. In diesem Fall an die Palliativeinheit "Lichtblick" in Höchstadt.

Das Heeresmusikkorps 12 Veitshöchheim kann bereits auf unzählige Auftritte bei militärischen Zeremonien zurückschauen. Außerdem wurde es im Rahmen der Truppenbetreuung auch im Kosowo, am Horn von Afrika und in Afghanistan eingesetzt.

Am Konzertabend erklang eine Auswahl klassischer Militärmusik bis hin zu moderner Unterhaltungsmusik.Die Musiker boten Show und Unterhaltung vom Feinsten. Marcus Lenhardt, Stabsfeldwebel und Trompeter, trat als versierter Gesangssolist auf und verzauberte die Herzen der Zuhörer genau so wie die hervorragenden Instrumentalsolisten. Am Pult steht seit fünf Jahren Oberstleutnant Roland Kahle. Schirmherr des Konzertabends war Landrat Alexander Tritthart (CSU), der selbst vor vielen Jahren bei der Luftwaffe gedient hat.

Albert Prickarz, kaufmännischer Leiter des Kreiskrankenhauses St. Anna, dankte mit den Worten: "Ihr, die Musiker, aber auch die Zuhörer, helft mit, das Sterben würdig zu gestalten. Danke!" Er erwähnte auch, dass ein Förderverein Kreiskrankenhaus in Planung ist und die konstituierende Sitzung am 21. Januar 2020 stattfindet.

"Perfekte Blasmusik", zeigte sich Kreismusikpfleger Georg Römer beeindruckt. Peter Persin vom Kreisverband des Nordbayerischen Musikbundes und Kreismusikrat ERH war wie Georg Römer einst ebenfalls in Veitshöchheim beim Heeresmusikkorps aktiv. Er schwärmte: "Ein breit gestreutes Programm wunderbar rüber gebracht. Ich habe mich um 45 Jahre zurück versetzt gefühlt, als ich selber da vorne saß."

Alle 55 Mitglieder des großen Ensembles sind studierte Musiker oder befinden sich noch im Studium und haben sich als Zeitsoldaten auf mindestens zwölf Jahre verpflichtet. Neben der militärischen Ausbildung und dem Studium wird regelmäßig geprobt. Es gibt ungefähr 135 Auftritte pro Jahr, davon sind 40 Benefizkonzerte.