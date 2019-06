Musik für Trompete und Orgel

Das Kuratorium zur Förderung von Kunst und Kultur im Forchheimer Land veranstaltet in Kooperation mit der Volkshochschule Forchheim am Sonntag, 23. Juni, um 16 Uhr in der Basilika Gößweinstein die Konzertveranstaltung "Festliche Musiken für Trompete und Orgel". Als Akteure konnten mit dem Trompetensolisten Lutz Randow und dem Regionalkantor Georg Schäffner Meister ihres Faches gewonnen werden. Mit einer Suite für Trompete und Orgel von Theodor Schwartzkopff (1659 bis 1732) erfährt die Konzertveranstaltung ihre festliche Eröffnung. Musikwerke aus Barock und Klassik namhafter Komponisten wie Antonio Vivaldi, Francesco Maria Veracini, Franz Xaver Schnizer, Johann Sebastian Bach sowie Ralph William Drifill setzen im Programm weitere Akzente. Karten 14/12 Euro im Vorverkauf beim Kulturamt des Landkreises Forchheim, Telefon 09191/861045, bei der "Bücherstube an der Martinskirche", Lotto- und Ticketshop Kefferstein, Wallfahrtsmuseum Gößweinstein, Basilika-Laden, Telefon 09242/740425, und an der Tageskasse ab 15 Uhr. red