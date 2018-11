Musik für guten Zweck

Am morgigen Sonntag, 25. November, um 17 Uhr gestaltet das Höchstadter Organistenteam ein Benefizkonzert zugunsten der Flutkatastrophe, die sich im August in Kerala (Südindien) ereignete. Die Ordensgemeinschaft der Salesianer hilft den Opfern vor Ort bei den Wiederaufbauarbeiten. Zum Abschied des Höchstadter Kaplans Pater Binu Puthenkunnel im September wollte die St. Georgspfarrei dessen Heimat Kerala und die Arbeit seines Ordens unterstützen. So stellt das Konzert den Abschluss der Sammelaktion dar. red