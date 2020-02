Musik für alle

Am Samstag, 15. Februar, spielen ab 20.30 Uhr in der Rathaushalle Haßfurt "The New Mundox". Fünf Musiker mit über 150 Jahren Bühnenerfahrung, da ist klar, die können alles. Die Band bietet Musik aus den 1960er bis 1990er Jahren. Von Classic Rock über Pop, Disco bis hinzu Schlagern oder Fox-Musik: es ist für jeden was dabei. Albert Hammond gehört ebenso dazu wie Creedence Clearwater, Smokie, Eagles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Cool & the Gang oder Westernhagen, Maffay und Grönemeyer. Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt Haßfurt in der Bahnhofstraße 2, Telefon 09521/688228.