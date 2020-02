Musik, Führung, Vortrag zur Woche der Brüderlichkeit in Coburg

Um Antisemitismus und Rassismus zu begegnen und den Dialog mit dem Judentum zu stärken, fordert das Motto der Woche der Brüderlichkeit "Tu deinen Mund auf für die Anderen". Im ganzen Land schaffen vom 8. bis 15. März Veranstaltungen Anlässe für Begegnung und Dialog, um das Anliegen in die Gesellschaft zu tragen. Es richtet sich gegen die Gleichgültigkeit und gegen das Wegschauen, wenn es um die Situation von Menschen in unserem Land geht, heißt es in einer Pressemitteilung von Pfarrer Dieter Stößlein vom Evangelischen Bildungswerk Coburg. Dieses Anliegen stellt auch Fragen an das eigene Verhalten, an vorhandene Vorurteile und es erfordert Zivilcourage.

In Coburg wird die Woche der Brüderlichkeit von der evangelisch-lutherischen Kirche, der römisch-katholischen Kirche und der altkatholischen Gemeinde zusammen mit dem Evangelischen Bildungswerk und der Katholischen Erwachsenenbildung getragen. Zur Eröffnung mit Oberbürgermeister Norbert Tessmer am Sonntag, 8. März, um 17 Uhr in der Nikolauskapelle am Rosengarten wird "Inspiration", ein Chor für interkulturelle Musik unter der Leitung von Gabriele Netal Backöfer, Hoffnung und Glanz jüdischer Musik zu Gehör bringen.

Über Religionsgrenzen hinaus

"Inspiration" führt mit dem Programm durch Lebens- und Musikkulturen, die weit über Religionsgrenzen hinausgehen. Zu hören sind osteuropäische, folkloristische sowie hochromantische Klänge, Stücke aus dem Kontext der Synagoge, chassidische Weisen, Klezmer, zeitgenössischer hebräischer Folk und Instrumentalmusik.

Die Rabbinerin Dr. Antje Yael Deusel spricht am Mittwoch, 11. März, um 19 Uhr in der Nikolauskapelle über "Jüdisches Leben in Deutschland heute". Der Hintergrund: Oft wird Judentum auf Männer mit Schläfenlocken und Klezmermusik reduziert. Die stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Rabbinerkonferenz zeigt die Fülle und Bandbreite jüdischen Lebens in Deutschland auf.

Vom Umgang mit Ressentiments

Sie gibt auch Einblick in ihr Leben und ist bereit, mit den Zuhörern in einen offenen Dialog zu treten - auch darüber, wie man als Rabbinerin in einem Land lebt, in dem es offene Ressentiments gibt, und wie man damit umgeht.

Judentum zu erleben, dazu gibt die Exkursion zum Judenhof in Altenkunstadt und zur neuen Synagoge in Bamberg am Freitag, 13. März, Gelegenheit. Die Führung durch das jüdische Viertel Altenkunstadts und die restaurierte Synagoge zeigt einen kulturellen und religiösen Mittelpunkt jüdischen Lebens am Obermain und wie das Zusammenleben mit Juden über Jahrhunderte gelang. Die neue Synagoge in Bamberg steht für modernes Judentum in Deutschland. Dort erhalten die Teilnehmer eine Einführung in den jüdischen Gottesdienst, Einblick in jüdische Spiritualität und sie nehmen am Gottesdienst zur Begrüßung des und am anschließenden Kiddush teil.

Informationen gibt es beim Evangelischen Bildungswerk, Telefon 09561/75984, E-Mail: ebw@ebw-coburg.de. Dort können sich Interessierte auch anmelden. red