Musik, die verbindet

Auf der Romantikbühne wird die Spielzeit am Freitag, 21. Juni, um 20.30 Uhr mit einem Konzert des arabisch-jüdischen Orchesters "TLV" und des Zamirchors Bayreuth eröffnet. "TLV" wurde 2002 von "Youth and Music Israel" gegründet und besteht aus rund 20 Muslimen, Christen, Drusen und Juden aus ganz Israel, Dirigent ist Nizar El-Chatar. Die Bestrebung des Orchesters ist es, musikalische Begegnungspunkte zwischen verschiedenen Kulturen zu schaffen. Der "Zamirchor" aus Bayreuth wird Opern-Ausschnitte singen. Kartenvorbestellung per E-Mail an touristinfo@badberneck.de oder fraenk.buehne@gmail.com. red