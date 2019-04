Musik der Heimat, die glücklich macht

Was Ernst Mosch damals schon besang, gilt auch für die heutige Zeit noch. Doch nicht nur Melodien des Egerländer Urgesteins, sondern auch viele neue, teilweise selbst komponierte Stücke des Dirigenten werden am traditionellen Böhmischen Abend der Blaskapelle Neundorf zum Besten gegeben. Unter dem Motto "Für alle Zeit Böhmisch" haben die Musiker in zahlreichen Proben viele Melodien einstudiert und freuen sich sehr darauf, sie an diesem Abend präsentieren zu können. Der Böhmische Abend findet am Samstag, 6. April, um 19 Uhr in der Sport- und Kulturhalle statt. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. red