Musik, Bilder und literarische Texte

Eine besondere Mischung aus Musik, Bilderschau und literarischen Texten bietet ein Abend am Sonntag, 10. März, um 18 Uhr in Prölsdorf in der Rothstraße 7. Dazu laden die Firma Schunder Bestattungen und die Volkshochschule Rauhenebrach ein. Das Ensemble "tonArt" entführt an magische Orte. Die Gitarren, Mandoline, Violine, Oktavgitarren, Block- und Querflöte sowie Gemshorn, Bassgitarre und Bassukulele verzaubern mit temperamentvollen und besinnlichen Rhythmen. Untermalt wird die Musik von Naturimpressionen, fotografiert von Klaus Sünkel. Musik und Bild werden ergänzt von Karl-Heinz Gerhardt, der es nach den Angaben der Volkshochschule schafft, aus Wolfgang Borcherts autobiografischer Kurzgeschichte "Schischiyphusch” einen kleinen Fortsetzungsroman zu machen. Restkarten können bei Petra Friesl (Telefon 09554/923518) reserviert werden, teilte die VHS Haßberge weiterhin mit. red