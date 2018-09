Musik, Bilder und ein Buch

Im kleinen Bad Rodacher Stadtteil gibt es am Samstag, 7. Oktober, ab 17 Uhr wieder einmal etwas Besonderes. Adelheid und Werner Saemann laden zu ihrem Musischen Abend in ihren Kultursaal "schwarz-weiß" am Schlettacher Berg 3 ein. Extra aus der Steiermark sind zwei großartige Musikantinnen, das "Duo Zeitenklänge", angereist. Die Veranstalter versprechen Musikalität, die von den Stühlen reißt. Daneben ist noch weiteres Interessantes geboten, nämlich Bilder von Gerhard Kosuch, einem heimischen Architekten für ökologische Bautechnik, der als Zeichner, Maler und Lyriker seine Aufwartung macht. Auch Werner Saemann ist natürlich vertreten. Er stellt sein Buch "Angeweht" vor, das Angenehmes und Unverschämtes aus dem täglichen Leben beinhaltet und zum Nachdenken anregen soll. Anmeldungen sind unter Telefon 09564/80350 erbeten. Der Eintritt ist nach Angaben der Veranstalter frei. dav