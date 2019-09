Musik, Bier und Spiele auf den Straßen

Einige Tausend Gäste feierten beim 40. Straßenfest in Altenkunstadt mit den Einwohnern. Dabei war die Theodor-Heuss-Straße mit ihren Nebenarmen von purer Lebensfreude erfüllt.

Dieser zentrale Ort der Gemeinde wird von allen Festbesuchern besonders gerne angenommen, weil er sich leicht zu Fuß erreichen lässt. Dies gilt für Rollstuhlfahrer im gleichen Maße wie für die älteren Mitbürger des Baur-Seniorenheims.

Gleich zu Beginn bedankte sich Bürgermeister Robert Hümmer (CSU) bei den Vereinsmitgliedern, die für die Unterhaltung, die Bewirtung, ein vielfältiges kulinarisches Angebot sowie für viele Betätigungsmöglichkeiten, insbesondere bei den Kindern und Jugendlichen, sorgten.

Von Beginn an dabei

Manche Helfer, so der Bürgermeister, sind von Anfang an dabei, also seit der Einweihung der Theodor-Heuß-Straße. Hümmer erinnerte die Besucher daran, wie arm eigentlich das menschliche Leben wäre, wenn es keine Gasthäuser und Feste geben würde, die dem Alltag eine gewisse Gemütlichkeit verleihen und ihn bunt gestalten. Hümmer sagte: "Das Straßenfest von Altenkunstadt möge weiterhin ein Ausdruck der Integrität und des Zusammengehörigkeitsgefühls der Einwohnerschaft" bleiben. In diesem Sinne wünschte er allen Feiernden viel Freude und bat, auch der Ausstellung im Kulturraum der ehemaligen Synagoge "40 Jahre Straßenfest in Altenkunstadt", die von Inge Goebel und Manuela Firnschild zusammengestellt wurde, Beachtung zu schenken.

Bieranstich und Musik

Danach vollzog Hümmer den offiziellen Bieranstich. Weil in diesem Jahr bestimmt nicht wieder ein Bierschlegel "vom Himmel kommen werde", habe ihn Diplom-Braumeister Andreas Leikeim vorsorglich selbst mitgebracht. Nach dem Anstich startete das Unterhaltungsprogramm. Mit fränkischen Volksliedern eröffnete die Chorvereinigung von Altenkunstadt unter der Leitung von Heidi Stehl mit Begleitung von Anton Beßlein den Nachmittag. Es übernahmen die Altenkunstadter Musikanten unter der Leitung von Bastian Zapf die musikalische Programmführung, wobei sie dabei mit den neuen T-Shirts auf das große Ereignis im kommenden Jahr hinwiesen: das 50-jährige Bestehen des Vereins.

Am Ausschank zeigten die Mitglieder des 1. FC Altenkunstadt, der freiwilligen Feuerwehr und des Musikvereins vollen Einsatz.

Unzählige Besucher unternahmen "Unterwasserfahrten" auf der verrohrten Weismain mit der Wasserwachtortsgruppe, denn einige befürchteten, dass es dieses Vergnügen ab dem kommenden Jahr nicht mehr geben wird, da womöglich Bauarbeiten in diesem Bereich anstehen.

Vielfältig war auch das Angebot der Flecht-, Bastel-, Töpfer- und Verkaufsstände. Die Gartenfreunde begeisterten die Besucher mit dem Meerschweinchenrennen. Den possierlichen Akteuren wurde hin und wieder frisches Gras und eine Karotten zur Stärkung spendiert.

Für bewegungsfreudige Festbesucher war ein Bewegungsparcours aufgebaut. Der Modellflugsport präsentierte sich, es gab die Möglichkeit, sich schminken zu lassen, oder Angebote wie die "Mohrenkopfwurfmaschine".

Weitere Höhepunkte gab es beim Nachmittagsprogramm, als die erfolgreichsten Teilnehmer am Malwettbewerb der Frauenunion sowie des Entenrennens der Jungen Union und Jungen Bürger ihre Sachpreise in Empfang nehmen durften. dr