Die nächste "Musik bei Kerzenschein" erklingt am Samstag, 14. Dezember, um 18 Uhr in der Coburger Morizkirche. Warmes Kerzenlicht empfängt die Besucher. Peter Stenglein spielt Musik zu verschiedenen adventlichen Melodien. Das Besondere an dieser Art Orgelmusik ist: Es handelt sich um reine Improvisationen, das heißt, die Musik ist nicht aufgeschrieben, sondern wird aus dem Stegreif erfunden und gespielt. Der Moment der Komposition ist also gleichzeitig der Moment der Wiedergabe.

Die Kunst der Orgelimprovisation reicht weit zurück, heißt es in einer Mitteilung. Heute wird sie im Grunde nur noch im Jazz und in der Kirchenmusik gepflegt. Die Musikstücke werden durch Texte zum Advent gegliedert. Pfarrerin Silke Kirchberger liest mehrere Texte: "Er ist da", "Als Gott eine Frau fand" und "Gebet". Die Musik bei Kerzenschein bietet ein ruhige Insel in der häufig so hektischen Vorweihnachtszeit. Der Eintritt ist frei. red